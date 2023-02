Ufo ’atterrano’ in Lunigiana Posti in piedi per Wu Ming

Tutto esaurito in sala consiliare ad Aulla per la presentazione sabato del libro “UFO78“ (Einaudi) con Wu Ming1 e Manuele Giannini, musicista originario di Pallerone e collaboratore per la reinvenzione della Lunigiana nel testo. "Ci siamo confrontati con le “rockstar“ della letteratura italiana, il collettivo Wu Ming – dicono soci e socie del circolo arci Agogo – Si è parlato della scelta di ambientare in Lunigiana parte di questo romanzo".

Un’opera corale di grande respiro, la ricerca di verità per un “cold case“ riguardante due giovani scout scomparsi, e che parte da un anno cruciale della storia italiana (il 1978) per mescolare macro e microstoria, in una Italia che vede Moro rapito, leggi di emergenza e un mare di avvistamenti UFO. "I più giovani in sala sono rimasti colpiti dagli excursus su quegli anni, troppo spesso etichettati in modo negativo e che invece furono periodi di grande fermento artistico e culturale – sottolineano da Arci Agogo – Anni di battaglie importanti che hanno portato ad esempio all’introduzione nel 1975 della Scala Mobile per i salari dei lavoratori, il nuovo diritto di famiglia; i consultori pubblici per le famiglie; la legge sulla parità nel lavoro tra uomini e

donne (1977); nel 1978: l’equo canone sugli affitti; il diritto all’aborto; libertà e dignità per i

sofferenti psichici con la legge Basaglia e altro ancora. Grazie a Wu Ming abbiamo avuto modo di riflettete dell’effervescenza sociale e culturale di quei momenti, ingiustamente definiti Anni di Piombo nella narrazione convenzionale (emersa negli anni 80 e tutt’ora imperante), mentre fu un decennio di conquiste collettive". Si sono ripercorsi i luoghi del libro: la Roma dei posti di blocco e la Torino dei gruppi ufologici e la Lunigiana grazie a Manuele Giannini (fondatore della band Starfuckers), speciale consulente". Wu Ming1 ha raccontato genesi, ispirazione e ambizione del libro, e si è soffermato sulla modalità di lavoro, in fase di preparazione e scrittura. "Wu Ming tornerà a maggio – dicono i soci di Agogo – L’iniziativa di Aulla ha portato all’organizzazione di più ritorni di Ufo 78 in Lunigiana, in primis a Fosdinovo e speriamo Mulazzo”. Le attività del circolo proseguono con la rassegna, realizzata assieme al Comune di Aulla, “Carte di viaggio. Tre Libri per Attraversare Il Mondo“. Al via il 25 febbraio in sala delle Muse, palazzo Centurione. Info: 339 7888705, [email protected]

I.C.C.