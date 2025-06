Tutto pronto per ’MassAiuta’. Maxi raccolta

Tutto è pronto per la grande mobilitazione all’insegna della solidarietà di ’MassAiuta’. L’appuntamento è per sabato, dalle 9 alle 20, nei supermercati aderenti: Esselunga (viale Roma), Carrefour (via Massa Avenza), Ekom (via del Cesarino), Conad (via Carducci, via Democrazia, via Simon Musico, via Stradella), Sigma (via San Leonardo) e Carrefour Express (via Modena). Si tratta di una maxi raccolta alimentare che mette insieme istituzioni, associazioni, imprese, parrocchie e cittadini in un unico gesto corale per sostenere chi è in difficoltà. L’iniziativa è promossa dal Comune di Massa, assessorato alle Politiche sociali, in collaborazione con le cinque associazioni del ’Tavolo solidale’ (Caritas, Croce Rossa Italiana, Misericordia San Francesco, Cooperativa L’Abbraccio, Fondazione Ant), numerose parrocchie cittadine e con il prezioso contributo delle aziende Skf e Baker Hughes- Nuovo Pignone.

Giunta alla sua seconda edizione dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa coinvolgerà nuovamente l’intera comunità in un grande sforzo corale per raccogliere generi alimentari di prima necessità da destinare alle famiglie in difficoltà del territorio. ’MassAiuta 2025’ potrà contare sull’impegno di oltre 100 volontari tra operatori delle associazioni promotrici, parrocchiani, cittadini, dipendenti delle aziende partecipanti, e giovani attivi nel Rotaract e nel Leo Club, a testimonianza del valore civico, collettivo e intergenerazionale dell’iniziativa. Come detto, sono nove i punti vendita del territorio comunale coinvolti nella raccolta, ciascuno presidiato da volontari dotati di un ’kit’ fornito dall’amministrazione comunale: casacche identificative, shopper bag da distribuire ai clienti e scatole per la raccolta e lo stoccaggio dei beni alimentari.