Tutti pazzi per Dragotto. Ora è anche di peluche

Da ieri si possono acquistare le riproduzioni in peluche di Drago8 o Dragotto, la mascotte della Carrarese Calcio 1908. Per la felicità di numerosi bambini a lanciare la nuova linea di gadget dedicati alla Carrarese c’era il Dragotto in persona. Il lancio del pupazzetto ieri pomeriggio nello store giallazzurro all’interno del negozio Vignali di viale XX Settembre. E nonostante il brutto tempo sono stati molti i bambini che hanno voluto andare a salutare Drago8 e farsi una foto con la mascotte. In dono hanno ricevuto una speciale tesserina del tifoso con il suo autografo e il timbro della Carrarese calcio. Insomma una giornata divertente all’insegna dei colori giallo azzurri e tutti sorridenti e felici di esserci. La nuova linea di pupazzi al momento è stata realizzata nell’edizione limitata di 100 peluche, e a seconda del successo sarà rimessa in produzione. A Natale i pupazzi che ritraggono la mascotte erano andati a ruba, da qui l’idea di riproporli, anche in prossimità di San Valentino. I cuccioli di Drago8 sono riprodotti come l’esemplare in carne e ossa con tanto di sciarpa della Carrarese. Ieri i bambini sono rimasti incantati a guardare la mascotte che si solito vedono in campo a sostegno della squadra. Per tutti loro il Drago8 dal vivo era percepito come una sorta di cartone animato vivente, non sapendo che in realtà all’interno c’è una persona in carne e ossa di cui pochi conoscono l’identità. "Sono un drago gentile che non sopporta il fuoco, ma solo sorrisi – la dedica nella tessera del piccolo tifoso – Sono pronto ad accompagnarti nel fantastico mondo giallo-azzurro. Vieni a divertirti con me per vivere insieme emozioni indimenticabili".

Lo store della Carrarese calcio oltre alla linea di peluche propone innumerevoli gadget dedicati alla squadra cittadina. E dopo la promozione in B la merce sugli scaffali si è moltiplicata, un vero e proprio paradiso per i tifosi che possono scegliere tra tantissimi oggetti: dai bracciali alle tute, maglie, sciarpe, gagliardetti, calzini, giubbotti, zaini, borse sportive, infradito, spilline, accendini, tazze, penne, cappellini e tantissimi altri prodotti dedicati alla squadra Azzurra. Alessandra Poggi