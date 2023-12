Tutti nel ‘Borgo incantato’. Montignoso vestito a festa

Sono pronte a riaccendersi le luci sul fantastico Borgo Incantato che sotto Natale regala due giorni di gioia e magia a grandi e piccini nel cuore di Montignoso. Un evento che coinvolge la storica piazza davanti al vecchio municipio e il giardino della villa di fronte alla casa di Babbo Natale, ogni anno diversa. I preparativi sono in corso per un’iniziativa che richiama migliaia di persone ogni anno. Gli organizzatori stanno preparando gli allestimenti, compresa la casa nel bosco di Babbo Natale, fatta in modo artigianale, con il materiale che si riesce ad avere e tanto di recupero, oltre a una grande dose di fantasia e passione. Sarà festa sabato e domenica, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30. Ma ci saranno tante sorprese. Non ci sarà solo Babbo Natale ma anche un personaggio molto particolare, Barbie, con un sontuoso abito rosso impersonata dalla famosa cosplayer apuana Letizia Livornese, in arte Letizia Cosplay. Si troverà in giro per il borgo, dalle 14 alle 18, e alla panchina letteraria per una foto ricordo. "Sabato – spiega – indosserò Barbie magie delle feste e accompagnerò nel borgo incantato grandi e bambini per cercare di far sorridere e divertire i presenti. Domenica avrò due cambi dalle 14 alle 16 con Barbie magie delle feste e dalle 16.30 indosserò Barbie Gold e porterò in scena un super spettacolo di bolle".

L’evento ha il patrocinio dell’amministrazione di Montignoso, come ogni anno, visto che l’obiettivo è la valorizzazione del borgo de La Piazza con rappresentazioni di tradizioni popolari e riscoperta dei luoghi. Saranno promosse iniziative a carattere ludico, artistico, artigianale ed enogastronomico; ci saranno spazi dedicati alla Casa di Babbo Natale e al Villaggio degli Elfi con attività didattiche per bambini. Parteciperanno associazioni del territorio che propongono la conoscenza, tutela e valorizzazione di specie animali protette. Ma ci saranno anche aree dedicate allo street food con i ristoratori del territorio e una proposta gastronomica basata sui piatti della tradizione culinaria montignosina. E ancora intrattenimento musicale, esposizioni artistiche, commercio solidale, con associazioni di volontariato e scuole, spettacoli di artisti di strada, musicisti, esibizioni di discipline sportive, danza e musica. Nelle piazze Sesto Paolini e Vittorio Veneto sarà allestita una zona solo commerciale. Previsti tre ingressi: dal cancello di Villa Schiff, da via Fondaccio lato mare, da via Roma lato monti.