Tutti in marcia per la pace. I religiosi sfilano insieme

Domani è in programma la Marcia Interreligiosa della Pace, l’iniziativa promossa dall’Azione Cattolica insieme alle comunità religiose cattolica, ortodossa, valdese metodista e musulmana, in collaborazione con l’Accademia Apuana della Pace. La Marcia della Pace di quest’anno avrà come titolo ’Scegliere la pace: disarmo, nonviolenza e dialogo’ e si svolgerà lungo le strade del centro di Massa, a partire da piazza della Stazione con ritrovo alle 14.30, mentre la conclusione è prevista alle 16.30 in piazza Berlinguer (ex mercato coperto). Dopo un primo momento di riflessione che richiama il titolo della marcia, il corteo si muoverà lungo viale della Stazione fino a piazza Garibaldi per una seconda tappa e proseguirà poi verso piazza Aranci, dove si fermerà in corrispondenza del Rifugio antiaereo sotto la piazza. Infine, l’ultimo tratto di strada porterà fino a piazza Berlinguer dove si terrà il momento conclusivo che lascia spazio ai rappresentanti delle religioni promotrici per un intervento di riflessione sul tema del dialogo e una preghiera per la pace. Nel percorso ci saranno momenti di animazione e canti, oltre che di riflessione e promozione delle tematiche che supportano processi di pace, di nonviolenza, di dialogo e rispetto dei popoli.

All’iniziativa, cui sarà presente anche il vescovo Mario Mario Vaccari, sono invitate non solo tutte le persone appartenenti alle comunità religiose ma chiunque condivide la promozione della cultura della pace. Per l’adesione di gruppi o associazioni è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected]