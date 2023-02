Tutti in gara con la CarrozzAbile Temi e disegni sulla disabilità

Al via la terza edizione del concorso ‘CarrozzAbile’ quest’anno dedicata al tema ‘Cosa significa essere diverso?’. Il concorso promosso dall’Ufficio scolastico territoriale, da Aias, Anffas e patrocinato dal Comune e dalla commissione Pari opportunità della Regione Toscana, è rivolto agli studenti delle primarie, secondarie e superiori della nostra provincia e della Spezia, che dovranno confrontarsi sul tema della diversità. Quest’anno il concorso apre le porte alla categoria poesia e filastrocca, che si va ad aggiungere alle ormai collaudate sezioni del disegno e del testo scritto. La ‘CarrozzAbile’ è nata nel 2016 su idea di Nicola Codega, di Lara Benfatto (oggi assessore allo Sport) e Sirio Genovesi per sensibilizzare la popolazione più giovane sulle problematiche legate alle barriere architettoniche. Il concorso partirà il 15 febbraio per concludersi entro il 15 aprile, e nel mese di maggio saranno premiati il miglior disegno e il miglior elaborato scritto (tema) e la migliore poesia o filastrocca. Lo scorso anno gli studenti avevano prodotto 163 scritti e 482 disegni in rappresentanza dei 15 istituti scolastici partecipanti. "Siamo consapevoli del ruolo imprescindibile della scuola nella formazione culturale di coloro che saranno i futuri cittadini del nostro mondo – spiega Nicola Codega –. È molto importante che gli insegnanti propongano fin dalle scuole primarie riflessioni sulla diversità e sull’inclusione, ovvero il diritto di tutti ad essere uguali nella diversità. Oggi sono molte le voci che si alzano da parte di chi viene considerato a vario titolo ‘diverso’ rispetto ad un ipotetico standard di normalità che come sappiamo è tale solo in quanto consuetudine di norme e stili di vita condivisi dalla maggioranza. Diventiamo facilmente diversi con poco, per motivi di salute, per scelte e tendenze sessuali, per il colore della pelle, per motivi religiosi, per quella che oggi viene definita ‘neurodiversità’. Sono molti i motivi per cui si può essere considerati diversi. Personalmente, da ragazzo ‘normale’ fino all’incidente che mi ha proiettato nell’universo di quanti si muovono in carrozzina, conosco bene cosa si prova nel sentirsi diversi. Anche per questo continuo a portare nelle scuole la mia esperienza, ma anche la volontà di combattere contro ogni discriminazione. Ringrazio tutti gli insegnanti per l’attenzione, la sensibilità e la partecipazione offerta alle nostre iniziative fin dalla prima edizione della CarrozzAbile nel 2016. Il loro contributo è stato da sempre imprescindibile per il successo delle nostre manifestazioni". Main sponsor è il centro commerciale MareMonti, che oltre ad offrire ai 9 migliori elaborati altrettante gift card, organizzerà all’interno del punto vendita una mostra con tutti i disegni degli studenti. Inoltre l’ortopedia Michelotti fornirà gadget ricordo a tutti i partecipanti. Anche il Comune, la società Italian stone source ed il Consorzio balneari Marina di Carrara offriranno supporto.

Alessandra Poggi