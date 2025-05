Davide Possanzini e il Mantova: sfida decisiva contro la Carrarese per la salvezza

Davide Possanzini è di fronte ad un bivio col suo Mantova. La partita di stasera potrà dire molto riguardo alla salvezza della sua squadra. "Sappiamo l’importanza della partita e stiamo cercando di arrivarci sereni vivendola bene e facendo le cose nella maniera giusta, con grande cura – ha spiegato il tecnico dei virgiliani nella conferenza stampa pre-match –. Ci giochiamo tanto e dovremo farlo senza nessun timore e nessuna angoscia. Sarà una partita che a livello nervoso porterà via molte energie e per questo diventerà fondamentale poi l’aspetto tecnico e tattico. Sono partite giocate tutte sul filo del massimo equilibrio e anche una scelta tecnica può diventare determinante".

Possanzini ha naturalmente massimo rispetto verso la Carrarese. "Mi aspetto una partita difficile perché la Carrarese è una squadra molto organizzata. Anche all’andata ci ha dato fastidio in alcuni momenti della gara. Verrà qua per cercare di chiudere il discorso salvezza con un turno d’anticipo anche se loro sono più tranquilli di noi. Noi dovremo entrare in campo per vincere restando sempre in partita e facendo le scelte giuste".

Il ’Martelli’ pieno sicuramente darà una grande spinta. "Ci porterà entusiasmo ma anche responsabilità. I miei giocatori sono dei ragazzi perbene che sanno quando ci tiene il tifoso mantovano a rimanere in questa categoria dopo le tante sofferenze. Se noi giochiamo come sappiamo sono sicuro che il pubblico ci verrà dietro e ci darà ancora più entusiasmo. Nelle ultime 3 o 4 partite disputate è successo di tutto. Sembrava un campionato finito ad un certo punto per alcune squadre ma così non è stato. Lo sembrava anche per noi ma le motivazioni fanno tanto. Credo che chi riuscirà ad arrivare in fondo centrando l’obiettivo sarà quello che riuscirà a gestire meglio le varie situazioni, anche quelle negative e di svantaggio. Io sto lavorando molto sul mantenere sempre lo stesso spirito in qualsiasi frangente".

Gianluca Bondielli