"Tutti i problemi del Masero ancora irrisolti"

L’inaugurazione recente del nuovo parco giochi da parte dell’amministrazione comunale non basta per il capogruppo dell’opposizione di Licciana Nardi Francesco Micheli (nella foto) che punta l’indice sulle "troppo problematiche irrisolte" nella frazione del Masero. "E’ necessario andare oltre la facciata e guardare al quadro complessivo: la gestione dell’area, è colma di problematiche irrisolte – sostiene Micheli –, frutto dell’amministrazione Martelloni che in 8 anni ha fatto solo il minimo indispensabile. In realtà, serve un’azione ben più decisa per abitanti e commercianti del Masero. Questo luogo infatti, continua ad essere teatro di episodi che ne minano la sicurezza e serenità, problemi legati a gioco d’azzardo e spaccio sia al Masero che sulla Francigena". Per il consigliere uno dei nodi cruciali è l’area della lottizzazione dove "da troppo tempo, i cittadini attendono l’abitabilità delle loro case".

"L’iter burocratico che in merito l’amministrazione vuole seguire, ad oggi non è purtroppo cer – sostiene – to. E questo, benchè una sentenza abbia reso più chiaro il quadro della situazione. A complicare le cose, vi è la caotica viabilità, determinata soprattutto dalla mancanza di una rotonda". Per Micheli l’amministrazione Martelloni non realizzato "interventi di reale utilità per la collettività", promessi anche nell’ultima tornata elettorale. "La realtà del Masero, dopo 8 anni, non ha conosciuto un cambiamento tangibile – sottolinea –. Le piccole opere, seppur utili, non riescono a mascherare le mancanze sistemiche: iter burocratici irrisolti, sicurezza compromessa, problematiche da gioco d’azzardo e una viabilità caotica sono il conto in sospeso che Martelloni lascia ai cittadini".