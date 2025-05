Tutti i big dell’estate. Bregovic, Leo e Salerno. Poi Toscano e i Patagarri: "Show dal mare ai monti"

“Palcoscenici Stellati“ torna anche nel 2025 con un cartellone che unisce musica, teatro e narrazione in una formula vincente: grandi nomi, ingresso accessibile e location d’eccezione.

Piazza Aranci è ancora il cuore della manifestazione, ma quest’anno gli spettacoli si allargano fino a Marina di Massa, Partaccia, i Ronchi e i borghi collinari. Un festival diffuso che in due mesi porta sul territorio alcuni tra i migliori artisti della scena nazionale e internazionale. Il programma decolla il 5 luglio con l’Orchestra da Camera Fiorentina e il suo originale “Symphonic Tribute to Coldplay“: i successi della band britannica reinterpretati in chiave sinfonica. Il 12 luglio è il turno della Filarmonica Arturo Toscanini, che eseguirà un repertorio classico da Mendelssohn a Rossini. Giovedì 17, riflettori su Alessandro Quarta e i Solisti Filarmonici Italiani con “I Cinque Elementi“: violino e orchestra si fondono in un viaggio tra terra, acqua, aria, fuoco ed etere, metafora musicale della creazione del mondo. "Citiamo i nomi più rappresentativi – ha affermato Patrizia Coletta di Fondazione Toscana Spettacolo – anche se sono tutti talenti eccezionali. C’è grande attesa per Edoardo Leo, Alessandro Quarta, Goran Bregovic. È un’estate ricchissima, con un’offerta culturale che attraversa tutte le età e che vuole portare lo spettacolo fuori dai teatri per arrivare a tutti". E proprio Edoardo Leo, il 20 luglio, sarà protagonista di uno degli eventi clou: “Ti racconto una storia“ è un mix di monologhi, aneddoti, citazioni e musica live, un incontro tra comicità, poesia e teatro. Il 31 luglio sarà la volta dell’energia balcanica di Goran Bregovic & the Wedding and Funeral Band: ritmo travolgente e partecipazione corale. Una delle poche date italiane del tour, con biglietti disponibili anche su TicketOne. A chiudere il ciclo dei concerti, l’8 agosto, i Patagarri, con “L’ultima ruota del caravan tour“, reduci dal grande successo del concerto del Primo Maggio a Roma.

Spazio anche ai talenti emergenti: il 26 luglio sarà la volta di Sarah Toscano, in forte ascesa, mentre il 25 luglio, a Marina di Massa, il palco sarà dei The New Lights tra elettronica e rock. "Ci saranno grandi concerti, grandi serate musicali e di musica dal vivo e teatro dal vivo – ha sottolineato l’assessore Monica Bertoneri – con improvvisazione musicale, spettacoli pensati per coinvolgere ogni tipo di pubblico". Il segreto di “Palcoscenici Stellati“ è nella sua capacità di essere popolare ma mai banale. Un festival che offre qualità a costi contenuti, che si prende cura del suo pubblico e che restituisce alla città i suoi spazi più belli trasformandoli in luoghi di cultura e condivisione. "Ritroveremo – conclude Bertoneri – anche le iniziative che hanno avuto successo negli anni scorsi. È un’estate che vuole parlare a tutti, abbracciare tutta la comunità di Massa e i turisti che la scelgono". Michele Scuto