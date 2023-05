Tutti attori alla “Giorgini“ Studenti e docenti girano un cortometraggio

Cosa succede quando la scuola si apre ad esperienze che possono sembrare ambiziose, lontane e irraggiungibili? Alla “Gb Giorgini“, quest’anno scolastico osno riusciti a realizzare un loro sogno: girare un cortometraggio con una troupe di professionisti per dare vita a un prodotto in cui si fondessero creatività, fantasia, collaborazione, spirito di squadra e competenze tecnologiche. Il tutto è nato dall’adesione a un progetto del Miur e alla collaborazione con la talentuosa regista Linda Frattini e la sua troupe. Dopo una parte preliminare di formazione, per i docenti che hanno aderito al progetto, sulla storia del cinema, sulle tecniche cinematografiche e sulle caratteristiche del “genere” cortometraggio, si è proceduto alla revisione e condivisione della sceneggiatura del cortometraggio per renderla il più possibile aderente al mondo dei ragazzi e delle loro tematiche. Tanta la curiosità e la partecipazione dei ragazzi iscritti all’Indirizzo artistico: veri e propri attori in erba, che nei locali della scuola e in esterno, sulla spiaggia del “Bagno Beppe“ al Cinquale, hanno girato a ritmi serrati con tanta voglia di mettersi in gioco le scene in cui si è articolata la storia, dal curioso titolo “Go go go… Ga ga ga”. In questo sono stati guidati e supportati, oltre che dalla regista, dai componenti della troupe, esperti del settore che hanno interagito in modo paziente, amichevole e disponibile con gli alunni, instaurando un’atmosfera di grande e collaborazione. Una storia particolare e originale, quella del cortometraggio, che ha visto coinvolti ragazzi reali ed un’immaginaria compagna virtuale proveniente da una realtà parallela distopica, con tutto ciò che ne consegue. Insomma, una storia che mette insieme amicizia, accettazione del diverso, apertura a nuovi scenari tecnologici… un’esperienza, quindi, nuova ed entusiasmante per i ragazzi e i loro docenti tutor.

Tutti avranno la soddisfazione - quando la loro creatura cinematografica sarà montata in tutti i suoi aspetti - di provare l’emozione di rivedersi protagonisti di un vero cortometraggio, che verrà presentato anche in concorsi e manifestazioni riservate a questo tipo di espressione artistica.