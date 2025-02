Tutti a ‘scuola’ di teatro. Le emozioni e la socialità nel laboratorio dei bimbi

Il magico mondo del teatro apre le sue porte ai più piccoli al Centro Cento fiori di Arpiola. Lì ogni venerdì pomeriggio i bambini possono avvicinarsi a questa arte, accompagnati da Monica Rosa, che con passione e dedizione guida il percorso nela recitazione, rendendo ogni lezione un’esperienza unica e formativa per i piccoli attori. Lo spazio, l’ex scuola del Comune di Mulazzo, è un centro giovanile gestito dalla Società della Salute della Lunigiana, in particolare dalle operatrici di “Aurora domus”, Angelica Arsena e Ambra Fogola che tre pomeriggi a settimana promuovono laboratori e aiuto compiti, in collaborazione con il comune che le supporta a livello pratico.

Il corso di teatro dedicato ai bambini è un’opportunità per stimolare la creatività, l’espressione e il gioco di squadra attraverso il mondo del teatro. Per ora sono una ventina e tutti stanno sviluppando una passione: basta vederli per notare che si divertono molto e che l’attività è utile anche nel loro quotidiano. "E’ un laboratorio teatrale per bambini dai sei ai dieci anni – spiga Monica Rosa –, facciamo training fisico, giochi teatrali adattati, lavoriamo sul corpo e sul riconoscimento delle emozioni, sulla consapevolezza. Il teatro riesce ad amalgamare e creare gruppo, più avanti lavoreremo sulla parola, di solito l’idea del copione mi arriva dai ragazzi, per mettere in scena uno spettacolo finale". Monica Rosa è insegnante di scuola a Mulazzo, nel 2018 ha frequentato un master in Pedagogia teatrale a Roma. "Mi ha cambiato il modo di pensare – racconta –, ho iniziato a proporre laboratori a scuola e fuori dalla scuola. Mi piace tantissimo, a loro serve molto, trovano giovamento nel mondo di porsi e nella sicurezza. Continuo a formarmi e tenermi aggiornata".

"Il corso teatrale - aggiunge l’assessore Lucia Boggi - è finanziato dal Comune e conta il prezioso contributo dei volontari del centro San Giuseppe. Il centro Cento fiori è uno spazio polivalente, speriamo di riuscire a proporre anche altre attività diverse, in previsione del centro estivo, alla fine della scuola, sempre molto partecipato. Il progetto nasce grazie all’impegno dell’amministrazione, che crede fermamente nell’importanza di attività culturali per i più giovani, creando così uno spazio dove i bambini possono crescere, imparare e divertirsi".

Monica Leoncini