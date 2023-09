Tutti a Montignoso: Madonne, Donne e Polpette tra Storia e Natura

Madonne, donne... e polpette! Domenica appuntamento a Montignoso con l’associazione ’Vietina c’è’. Al mattino, con ritrovo alle 8 alla segheria in località Vietina, parte la camminata attraverso le splendide colline alla scoperta delle numerose immagini sacre dislocate lungo tutto il percorso: si trovano incastonate nelle grotte, sopra la porta o i muri delle case, poste all’ingresso dei borghi, custodite in piccole costruzioni fra Foccola, Cantoresa, Cerreto, Serra, Rosoleto e Tarsetto. Ad accogliere e a narrare le loro storie saranno i residenti. Dopo un pomeriggio di meritato riposo, alle 19 cena condivisa a Vietina (ognuno porta qualcosa, piatto forte polpette di ogni tipo). E per finire, alle 21, proiezione di un film per ricordare il lungo e faticoso cammino delle donne alla conquista dei diritti civili, sociali e politici. L’iniziativa è organizzata, con il patrocinio del Comune di Montignoso, con l’ufficio ambiente che ha dato incarico di ripulire tutti i sentieri prima dell’evento. Per informazioni, tel. 329 3322916.