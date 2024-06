Tutta la verità su Gaza. Parla la relatrice dell’Onu

La Spi-Cgil di Massa Montignoso e la Camera del Lavoro organizzano la presentazione del libro “J’accuse” scritto da Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, con Christian Elia. L’iniziativa si terrà martedì, alle 17.30, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale e sarà introdotta da Luciano Berselli, segretario della Lega Spi-Cgil di Massa e Montignoso; successivamente, in diretta video, il giornalista Christian Elia avrà il compito di presentare il libro dialogando con Francesca Albanese. La verità prima di tutto è l’inizio del più famoso “J’accuse“ della storia moderna, quello di Émile Zola. La verità prima di tutto è anche il movente che ispira questo “J’accuse“, che raccoglie la testimonianza della relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati da Israele dal 1967. Il libro non nasce come un ’instant book’, ma espone i fatti accaduti prima degli attacchi del 7 ottobre scorso, in un momento in cui l’attenzione sulla situazione in Israele e nei territori palestinesi occupati era prossima allo zero. Voleva essere anzitutto uno strumento per comunicare ai lettori l’urgenza di un tema che non poteva essere ignorato. Attraverso il prezioso lavoro svolto da Francesca Albanese e confluito in tre rapporti internazionali – presentati rispettivamente nell’ottobre 2022, nel luglio e nell’ottobre 2023 – era possibile documentare in maniera incontestabile l’affermarsi di una condizione di apartheid e di un’occupazione neocoloniale con migliaia di vittime.

Dopo il brutale e intollerabile attacco di Hamas il 7 ottobre c’è stata una reazione sproporzionata da parte di Israele che sta producendo la distruzione totale della striscia di Gaza, la morte di quasi 40mila persone, in maggioranza bambini e donne, migliaia di feriti e mutilati. La fame, la sete, la mancanza di medicinali e ospedali, i continui sfollamenti della popolazione in posti non sicuri, costantemente bombardati, sono le cause di una situazione tragica. Il libro “J’accuse” aiuta a comprendere ciò che è avvenuto prima del 7 ottobre da parte non di un’attivista ma di una donna che svolge da anni un incarico di alto profilo istituzionale. Dopo la presentazione il pubblico potrà rivolgere domande per un’occasione straordinaria di confronto e discussione. Concluderà l’iniziativa Nicola Del Vecchio, segretario generale della Cgil di Massa-Carrara. Durante l’iniziativa sarà possibile acquistare il libro grazie alla presenza della libreria “Libri in armonia”.