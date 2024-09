Tutela dell’ambiente marino. Un convegno al cantiere

Sabato alle 16 all’Academy di Tisg cerimonia di premiazione del concorso bandito da Aera, associazione per l’ambiente di Rotary. Saranno premiati i due vincitori di borse di studio. La prima riferita al monitoraggio dell’Alto Mar Tirreno, con riferimento a cetacei e cambiamenti climatici. La seconda riguarda studi sui cambiamenti in atto nel Santuario Pelagos sui mammiferi marini, rettili o uccelli marini e sulle implicazioni per la loro salvaguardia. La premiazione al termine del convegno internazionale sulo stato della fauna marina e presenza di hotspot di biodiversità nel parco pelagico dell’alto Mar Tirreno. Il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità nei superyacht saranno presentati i contenuti delle tesi delle due borse di studio. Seguirà una tavola rotonda, a cui parteciperanno accademici e autorità su temi quali i cambiamenti climatici nel Mediterraneo, la plastica al polo, gli indirizzi strategici di economia blu, l’innovazione ambientale, la sostenibilità costruttiva nei superyacht, le cave. Interverranno Giuseppe Bruschi, Paolo Misitanosulla costruzione degli yacht, Paolo Zampaglione, presidente di Aera, Pietro Belli, la sindaca Serena Arrighi, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, Filippo Menchelli, Giorgio Budillon, Eleonora Pignata, Erica Stoppa, Pietro Freschi, Marcello Magaldi, Monica Selene Mazzarese Federico Ottavio Pescetto, Antonio Marchesi, Antonio Ludovico.

Nella foto: Giovanni Costantino ceo di Tisg