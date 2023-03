Turismo esperenziale La Lunigiana batte la costa

CARRARA

Al via la campagna di promozione dei pacchetti esperenziali targati Cna Toscana. Al momento in zona sono disponibili solo per la Lunigiana, dove gli operatori turistici rispetto a quelli della costa sembrano più abituati a masticare il turismo, e per questioni di tempo a Massa Carrara non si è riusciti a fornire queste proposte. Ma a breve Cna darà spazio anche alle offerte della costa. Il catalogo di pacchetti turistici è stato illustrato nell’ambito di Balnearia, in corso assieme alla Tirreno Ct a Carrarafiere. L’occasione è stato il corso del convegno di Cna turismo organizzato e coordinato da Gino Angelo Lattanzi, il referente Cna relazioni istituzionali turismo e commercio Massa Carrara intitolato ‘Il valore del territorio: le proposte della Cna Toscana per il turismo esperienziale’. Un totale di 400 proposte turistiche giunte da altrettante aziende toscane come per esempio strutture ricettive, agriturismi, tour operator, ristoranti, centri benessere e termali. Una vasta gamma di proposte che guardano in particolare al turismo lento: biking tour, mini crociere, voli in mongolfiera, trekking, tutti pensati anche per persone con disabilità. E poi ci sono ottanta pacchetti progettati per condurre il turista alla scoperta delle tradizioni artigianali di cui è ricca la Toscana, con visite ai laboratori artigianali della ceramica, della lavorazione dell’oro e dell’argento, delle pietre preziose e semipreziose, e per conoscere da vicino le tecniche di restauro di opere d’arte o di tessuti, con la possibilità di vedere in prima persona come si creano gli oggetti. Sono inoltre previsti tour in manifatture ultracentenarie, laboratori di scagliola (un tipo di gesso) che ospitano musei storici con opere originali del ‘500. Si aggiungono anche numerose opportunità di degustazioni alla scoperta di tutti i prodotti tipici toscani, che tutti i pacchetti includono nell’offerta.

Al convegno hanno partecipato: Luca Tonini presidente Cna Toscana, Lorenzo Marchetti, presidente Cna turismo e commercio di Massa Carrara, l’assessore al turismo di Carrara Lara Benfatto, il vice sindaco di Massa Andrea Cella, l’assessore al turismo di Montignoso Eleonora Petracci e quello alle attività produttive e commercio di Massa Paolo Balloni. E ancora: Elisabetta Norfini, presidente regionale Cna Toscana turismo e commercio, Francesco Tapinassi, direttore di ‘Toscana promozione turistica’, Paola Lorenzini, coordinatrice regionale di Cna turismo e commercio, Roberto Galassi, referente Cna Lunigiana e presidente di Gal, Cristiano Tomei coordinatore nazionale di Cna turismo e commercio, Marco Mischia, presidente nazionale Cna turismo e commercio.

Alessandra Poggi