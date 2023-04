Tumori al seno: 150 visite gratuite grazie a Fondazione Marmo e Ant

Sono oltre 150 le visite di prevenzione dei tumori della mammella e della cute che Fondazione Ant potrà offrire ai cittadini grazie al generoso contributo di Fondazione Marmo. Un impegno importante, nel solco della collaborazione che da anni affianca le due realtà nel prendersi cura del benessere dei cittadini del territorio di Massa Carrara. La prevenzione oncologica è l’arma più efficace per prevenire il tumore ed è fondamentale favorirne l’accesso, a maggior ragione oggi che la salute è sempre più al centro della domanda dei cittadini, vuoi per la necessità di recuperare esami e controlli posticipati in seguito alla pandemia, vuoi per una crisi economica che riduce ulteriormente la capacità di spesa delle famiglie. Le visite di prevenzione offerte con il sostegno di Fondazione Marmo interesseranno i tumori della mammella per donne under 45 e i tumori della cute, aperte invece a uomini e donne di qualsiasi età. Le visite sono ad accesso gratuito ma con prenotazione obbligatoria al numero della sede Ant di Massa 0585 040532. Per sapene di più, www.ant.toscana.it