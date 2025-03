Trovato con 200 grammi di hashish negli slip

La polizia di Stato ha arrestato un cittadino romeno di 25 anni che trasportava

quasi 200 grammi di hashish. Erano quasi le 21 dell’altra sera quando una pattuglia della Stradale di Viareggio e una di Bagni di Lucca intercettavano lungo l’autostrada A12, nel territorio di Massa, un’autovettura Citroen C3 con targa tedesca. A bordo due cittadini rumeni che dichiaravano agli agenti di essere di ritorno in Germania, dove sono risultati residenti, ma che già dalle prime fasi del controllo mostravano ingiustificati segni di nervosismo, tali da determinare i poliziotti ad approfondire gli accertamenti. Così negli slip di uno di loro sono stati rinvenuti due panetti di hashish, avvolti con pellicola per evitare contatti con la pelle, per un peso di quasi 200 grammi. Tratto in arresto, il cittadino romeno è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria davanti alla quale dovrà rispondere, con rito direttissimo, di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.