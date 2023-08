"Troppi disservizi alla rete telefonica e televisiva"

"Da diverso tempo ormai, le difficoltà nel ricevere il segnale televisivo, specie quello della Rai, nel territorio del Comune di Licciana, si fanno sempre più frequenti - afferma Francesco Micheli, capogruppo della lista d’opposizione Siamo Licciana - Così pure le interruzioni e i disservizi della linea telefonica, per quanto compete a diversi operatori. Una situazione insostenibile, come gruppo consiliare abbiamo presentato una mozione al fine che il Comune s’attivi nei confronti degli operatori e con gli organi preposti per risolvere problemi e disservizi. Pertanto - puntualizza Micheli - porteremo in consiglio comunale le seguenti richieste: una ricognizione dei disservizi verificatisi e un sistema con cui i cittadini possano segnalarli senza difficoltà. E poi mappare le aree coperte dal segnale dati e telefonico all’interno del Comune in modo da evidenziare eventuali criticità, oltre a comunicare tempestivamente i disservizi ai gestori di reti telefoniche e televisive e alle competenti amministrazioni. La linea telefonica - termina il consigliere d’opposizione - è fondamentale per chi vive e opera sul territorio e l’amministrazione Martelloni non può attendere ulteriore tempo nella sua risoluzione. Problematiche simili, vanno portate a termine quanto prima".

Roberto Oligeri