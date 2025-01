Tresana, stanziati 4 milioni. Tutte le opere in campo dal Municipio ai ponti

Il 2025 si apre con una serie di importanti novità per il Comune di Tresana. Un anno ricco di investimenti visto che l’ente potrà spendere circa 4 milioni di euro grazie ai progetti già presentati e finanziati con risorse regionali e ministeriali, molte delle quali attinte dal Pnrr. Ingente, dal punto di vista economico, l’intervento di riqualificazione del Palazzo Comunale, che ha ottenuto risorse regionali, sul bando per l’adeguamento sismico, pari a 1,2 milioni di euro. "Ci stiamo attrezzando per spostare gli uffici comunali e abbiamo già individuato una sede idonea – spiega il sindaco Matteo Mastrini –, in modo tale da garantire la continuità dei servizi al cittadino. La partenza dei lavori è prevista entro l’anno corrente".

Un altro finanziamento da circa 200mila euro sarà speso per l’efficientamento energetico della scuola primaria e secondaria di Barbarasco: le risorse arrivano in parte da Regione Toscana. Il finanziamento è a fondo perduto e prevede un piccolo intervento da parte del Comune per completare le opere. Altre risorse, per circa un milione, verranno spese dalla Provincia di Massa-Carrara per il secondo Ponte sul torrente Penolo e per il Ponte Grande fra Careggia e Groppo. "Abbiamo avuto rassicurazioni dal presidente Lorenzetti per il secondo Ponte Penolo – aggiunge il sindaco –, l’avvio lavori porterà alla chiusura dell’infrastruttura e allo spostamento del traffico, a senso unico alternato, su quella riqualificata e aperta nel mese di settembre. Par quanto attiene al Ponte Grande durante i lavori l’ente proprietario cercherà di ridurre i disagi e in proposito si terrà una riunione congiunta aperta alla popolazione, per comunicare e concordare tempistiche e modalità degli interventi".

E’ terminato da alcune settimane l’intervento di riqualificazione del Centro prelievi Lloyd Lombardi di Barbarasco, finanziato dal Gal Lunigiana. Sono iniziati poi in questi giorni i lavori al Campo sportivo comunale Bruno Bianchini. Sul rettangolo verde di via Allende verrà realizzato un nuovo impianto di illuminazione e sarà sostituita la recinzione esterna: le risorse, per circa 270.000 euro, arrivano dai contributi per l’impiantistica sportiva stanziati da Regione Toscana. Sono stati già consegnati alla ditta esecutrice anche i lavori per la riqualificazione delle piazze e delle arterie principali di Barbarasco: le rinnovate piazze San Quirico, Cesare Battisti e via Europa offriranno un nuovo colpo d’occhio al capoluogo. Ma non mancano gli interventi per le frazioni. Importante la riqualificazione del muro interno all’abitato di Canala, attesa da tempo e finanziata dal Ministero per oltre mezzo milione. Dello stesso importo l’intervento in corso nel borgo di Tresana, ai piedi del Castello Malaspina, per la messa in sicurezza del versante, finanziata anch’essa dal Ministero dell’Interno.

E a proposito di beni culturali un intervento verrà realizzato anche al Castello Malaspina di Giovagallo, che il Ministero della Cultura ha riconosciuto meritevole di un primo finanziamento di ripristino per il particolare pregio storico-artistico del sito.

Natalino Benacci