Trekking con il tribunale: avvocati in marcia nei sentieri di Carrara

Una passeggiata con gli avvocati alla scoperta del territorio. Si chiama ‘Il trekking con il tribunale’ e la organizzano per sabato gli avvocati del foto di Massa Carrara. Si tratta di un percorso gratuito adatto a tutti con una distanza di 6,54 chilometri ad una massima altitudine di 290 metri sopra il livello del mare. Si parte alle 9 da piazza Alberica e si prosegue passando per la salita San Rocco, viale Potrignano, sentiero 193 fino al Monte D’Arma, per poi riscendere dal Canale di Gragnana e arrivare alla Padula. Una volta giunti nel polmone verde cittadino i partecipanti potranno assistere ad un concerto per arpa e altri strumenti della scuola musicale di Carrara. Durante il percorso si farà tappa all’oratorio di San Rocco, quel che resta del manufatto dedicato al Santo patrono dalla compagnia dei fratelli di San Rocco, ma si punta anche a scoprire la ricca vegetazione mediterranea che contraddistingue il sentiero 193, ricco di mirto, biancospino ed elicriso.

Mentre a Gragnana oltre alla chiesa di San Michele si potrà percorrere l’antica mulattiera che costeggia le case lungo il canale. A Sorgnano si scende verso la Padula nel cui parco si trovano opere di marmo di scultori contemporanei. Nel parco sarà offerto un concerto di arpa con i musicisti della scuola comunale di musica ’Città di Carrara’. Il rientro è previsto per il pomeriggio e si pranza al sacco. Gli organizzatori consigliano scarponcini o scarpe da trekking. L’iniziativa è stata patrocinata dal consiglio dell’Ordine degli avvocati, dall’Aiga, Cai Carrara, ‘Il cammino di Aronte’, la Fondazione Marmo e la Fondazione cassa di risparmio di Carrara. I partecipanti che non sono soci Cai possono richiedere l’assicurazione giornaliera al Cai al costo di 13 euro telefonando al numero 0585 77.67.82 oppure al 393 87.312.86 o 333 64.28.12.