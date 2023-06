Tre escursionisti in difficoltà Arriva il Sast

Doppio intervento nella notte fra sabato e domenica per soccorrere escursionisti in difficoltà sui versanti massesi delle Apuane, proprio a poche ore di distanza dalla giornata ‘Sicuri in montagna’, in programma ieri in tutta Italia e anche a Massa e Carrara con due stand informativi di Sast e Cai fra Campocecina e Resceto. Il primo intervento è stato quello della stazione Sast di Massa, arrivata in soccorso di due escursionisti in fase di rientro dal monte Grondilice lungo il canale Regollo.

I due erano sprovvisti di pila frontale e quindi una volta giunti all’ex rifugio Pisa hanno chiesto aiuto per rientrare a valle. Nel frattempo la squadra è rimasta attivata per eventuale supporto da terra all’intervento dell’elicottero Nh90 dell’Aeronautica Militare che ha provveduto pressoché in contemporanea ad un recupero di una persona in difficoltà a causa della spossatezza tra case Biforco e passo della Focolaccia su sentiero 167. I tecnici del Sast ricordano che sia il materiale (si ricorda che una pila frontale costa e ingombra molto poco) che la conoscenza del percorso in relazione al grado di preparazione fisica personale rappresentano variabili che in montagna possono portare a conseguenze molto gravi.