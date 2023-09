Tre arresti, denunce e patenti ritirate

Manette per tre ricercati grazie ai controlli dei carabinieri: tutti e tre erano destinatari di provvedimenti restrittivi. Le manette sono scattate per un rumeno di 62anni su cui gravava un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma. I carabinieri lo hanno notato mentre chiedeva insistentemente soldi agli automobilisti all’incrocio fra viale Galileo Galilei e via Covetta. Dopo averlo fermato e identificato, hanno scoperto deve scontare in carcere sette mesi di reclusione per tentato furto di cavi di rame lungo la linea ferroviaria Roma-Civita Castellana. A finire in manette anche una donna originaria del Marocco. I carabinieri erano andati a casa della donna per sedare una lite furibonda tra lei e il convivente, scoprendo però che dovrà scontare tre anni di carcere per una rapina fatta nel 2020 al Penny Market.

La donna in quell’occasione aveva pesantemente minacciato un’addetta alla vigilanza, mentre a Pisa era stata denunciata per aver malmenato una donna nelle vicinanze della stazione ferroviaria, mandandola in ospedale. Il terzo a finire in manette è un 48enne residente a Turigliano. L’uomo è stato arrestato in flagranza mentre spacciava cocaina nel suo giardino di casa. Il 48enne dopo il patteggiamento davanti al giudice del Tribunale di Massa è stato condannato ad un anno e due mesi di reclusione, che dovrà scontare ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Non sono mancati i controlli sulla movida giovanile e nel campo della sicurezza stradale, dove molti automobilisti sono stati sottoposti all’alcol test, e per qualcuno di loro è scattata la denuncia. Un 39enne originario della Romania a bordo di un’Audi A4 è stato fermato perché guidava zigzagando. L’alcol test ha rilevato un tasso alcolico di 2,79, quasi sei volte superiore il limite consentito dalla legge. Patente ritirata e denuncia anche per una giovane che guidava una Ford Fiesta con un tasso alcolemico di 1,24. Durante un servizio antidroga a Marina di Carrara è stato fermato un marocchino di 35 anni. Una volta in caserma i carabinieri hanno scoperto che aveva numerosi alias ed era ricercato per aver rubato numerosa merce in un negozio di arredamento di Avezzano, dopo aver spaccato la vetrina. Sul fronte delle attività antidroga sono stati effettuati numerosi controlli sulle più note piazze di spaccio della città, comprese le zone maggiormente frequentate dai giovani durante la movida notturna, dove le verifiche sono state eseguite da pattuglie con militari in uniforme e in abiti civili. Sono stati inoltre segnalati al prefetto alcuni consumatori trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti per uso personale.