Travolta sul lungomare. Grave donna a Cisanello

Un tremendo schianto, che ha coinvolto una donna di 56 anni, Claudia Lucentini, residente a Firenze, adesso ricoverata a Cisanello, in gravi condizioni. Il sinistro è avvenuto sul lungomare, in zona Poveromo, di fronte a Oliviero. Secondo una prima sommaria ricostruzione, adesso al vaglio dei vigili urbani, la donna stava attraversando la strada quando è giunta un’auto, in direzione Carrara, che l’avrebbe colpita, facendola rovinare a terra.

Un impatto che da subito è semprato particolarmente grave a coloro che stavano transitando in quel momento, intorno alle 16,13. La donna, che inizialmente era cosciente, all’arrivo dei soccorsi, ha perso momentamemente coscienza. I soccorritori hanno pensato benne allora di allertare immediatamente l’elisoccorso, per dar modo alla donna di essere immediatamente medicata in ospedale.

Alcuni minuti dopo sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale, chiamati a dirigere il traffico, che in quel momento è decisamente rallentato a causa di alcuni curiosi che si erano fermati per guardare cosa era successo.

La donna, al momento, è ricoverata all’ospedale di Cisanello, in condizioni particolarmente serie, ovvero in coma. Il lavoro dei vigili urbani si è concentrato per tutto il pomeriggio di ieri anche nel raccogliere le testimonianze di alcuni presenti che erano lì al momento dell’impatto, al fine di risalire all’esatta dinamica dell’accaduto che ha visto coinvolta la turista fiorentina.