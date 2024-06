Tragedia in Norvegia. Schianto fatale con la moto. Muore ex consigliere comunale

di Alfredo Marchetti

Un viaggio che aveva atteso da tutta la vita. Si era ripromesso di affrontarlo una volta andato in pensione. Era partito da due settimane, destinazione Copenaghen, per poi arrivare a Capo Nord. Un viaggio desiderato, organizzato, poi conquistato, da realizzare a bordo della sua Haraley Davidson. Era partito con un gruppo di appassionati, circa una settantina, la moto era stata imbarcata due settimane fa e il commercialista aveva raggiunto il luogo della partenza in aereo. Le straordinarie bellezze naturali dell’Europa del Nord erano quasi a portata di mano quando, intorno alle 12,30 di ieri è avvenuta la tragedia. "Dicono che è stato coinvolto in un tamponamento, ma le informazioni sono ancora molto sommarie. Credo che sia deceduto soltanto lui. Ci stiamo interfacciando con l’Ambasciata. Volevo partire, ma mi è stato detto di attendere perché fino a lunedì faranno le indagini per capire cosa è successo" racconta il fratello Michele. Il tragico incidente è avvenuto all’interno di un tunnel sulla strada sulle isole Lofoten, un arcipelago della Norvegia, a 800 chilometri da Capo Nord. "Era partito – prosegue – con grande gioia, era un viaggio che aveva programmato da tempo".

Grande appassionato di sport, dalla barca al tennis, passando per le camminate immersi nella natura, il 69enne Giannarelli (il suo compleanno l’8 di luglio) era stato un noto commercialista della provincia e attualmente faceva da consulente ad aziende del settore lapideo come la Furrer. Padre di due figli, Margherita e Giorgio, di 36 e 33 anni, esperta del settore pubblicitario in Svizzera e agente immobiliare. Ha un altro fratello, Giovanni, che fa il fotografo e Maria Teresa. La madre Eugenia Ruiz era stata per molti anni maestra di scuola, il padre Mauro, un noto pediatra. Giannarelli era conosciuto in città anche per aver ricoperto la carica di consigliere comunale con Forza Italia nel periodo 1994 all’epoca del sindaco Roberto Pucci.

Gli amici lo ricordano come una persona di grande spessore, sempre pronto al dialogo e disponibile con tutti. La famiglia adesso dovrà attendere le indagini della polizia norvegese prima di poter far rientrare in Italia la salma del loro parente.