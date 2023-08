Tragedia davanti alla scogliera Anziana turista muore in acqua

di Patrik Pucciarelli

"C’è un corpo in mare". Urlava un uomo sulla spiaggia indicando qualcosa che galleggiava, nello specchio d’acqua antistante il Bagno Vignali a Marina di Massa. Sono le 16.10 quando alcuni bagnanti si accorgono che in mare c’è qualcosa, sembra una persona e sembra che sia in posizione prona, con il volto sottacqua. Gli stessi che notano la figura salgono sul pennello di scogli lì vicino per cercare di capire di cosa si tratta, se davvero è un corpo come sembra. Poi qualcuno grida "è una persona". E’ Laura Incerpi, 79enne di Pescia, in vacanza sul litorale apuano. Così si mette in moto la la macchina dei soccorsi, mentre sulla spiaggia è il panico: i bagnini scendo in acqua con il pattino e vogano verso quel corpo inerme, l’équipe di emergenza dell’Asl arriva sul posto percorrono tutta la scogliera fino a raggiungere la donna.

Si tuffa in acqua anche un soccorritore della Pubblica Assistenza di Carrara che, con l’aiuto dei bagnini, tira fuori la donna dall’acqua per poi sdraiarla su uno scoglio. Sul posto anche l’automedica del 118, ma le condizioni della 79enne sono già critiche. Iniziano le manovre di rianimazione per cercare di salvare l’anziana e proseguono per diverso tempo ma alla fine i sanitari devono arrendersi e constatare il decesso. Dalle testimonianze di chi era sulla spiaggia sembra che l’anziana turista stesse prendendo il sole sugli scogli e fosse lì da qualche ora quando ha deciso di fare un bagno. Avrebbe accusato un malore mentre nuotava, ma non è possibile per ora escludere che, come sostengono altri testimoni, che si sia sentita male sullo scoglio dove stava riposando e poi sia caduta in acqua. Naturale in ogni caso la causa del decesso.

Il caldo intenso di questi giorni potrebbe essere una concausa del malore. Molti i malori, soprattutto tra le persone anziane, dovuti proprio alle temperature particolarmente elevate di questo periodo. Sembra certo comunque che Laura Incerpi ieri sia rimasta sotto al sole sulla scogliera per alcune ore. Intervenuti ieri anche gli uomini della Capitaneria di Porto che hanno raccolto le testimonianze dei titolari dei bagni limitrofi e dei bagnanti che si trovavano vicino. Confermata la morte naturale nel pomeriggio la salma della donna è stata messa a disposizione della famiglia per le esequie.