"Traffico a Marina nel caos: scelte sbagliate"

"Siamo preoccupati per la viabilità a Marina di Massa, i residenti di via Garosi sono soffocati dal traffico". La segnalazione è firmata dal coordinamento comunale Fratelli d’Italia che commenta così la nuova modifica della viabilità: "Come ogni estate arrivano puntuali da parte del comandante della polizia municipale, Giuliano Vitali, gli interventi di ‘sperimentazione’ della viabilità a Marina di Massa; l’anno passato a farne le spese erano stati i residenti di via San Giuseppe vecchio, mentre quest’anno gli interventi hanno riguardato le zone di via Esperanto e via Lungofrigido. I provvedimenti stanno determinando caos e problemi alle strade limitrofe. Tutto il traffico della zona infatti viene di fatto dirottato in via Garosi, una strada stretta e priva di marciapiedi determinando problemi in termini di sicurezza per i residenti della zona e per i mezzi di soccorso".

Il coordinamento di FdI contesta una mancanza di programmazione e progettazione: sperimentazioni "in piena stagione estiva e senza una visione complessiva delle criticità delle strade". Rileva la necessità di un piano urbano del traffico, anche attraverso il supporto tecnico dell’Aci, "che abbia una visione complessiva e valuti gli interventi e i provvedimenti necessari per migliorare la situazione del traffico a Marina di Massa". FdI chiede quindi al comandante di rivedere e ritirare i provvedimenti "perché non è tollerabile fare pagare ai residenti di via Garosi scelte errate e non lungimiranti".