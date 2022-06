Toti e Silli appoggiano Caffaz "Tutti compatti per la vittoria"

Sono ore decisive quelle prima del ballottaggio di domenica 26 giugno, che deciderà chi tra Serena Arrighi del centrosinistra e Simone Caffaz del centrodestra siederà sulla poltrona da sindaco. E intanto proseguono gli appelli a votare l’una o l’altro candidato. Per Caffaz si pronunciano gli esponenti di ’Cambiamo con Toti’ e ’Italia al centro’, il governatore della regione Liguria Giovanni Toti e il presidente regionale del partito Giorgio Silli: "Solo con l’unità di tutto il centrodestra è possibile raggiungere il risultato storico di liberarsi dal governo di centrosinistra a Carrara".

"È il momento dell’unità – hanno proseguito Toti e Silli - è il momento in cui tutti i partiti e tutte le forza civiche si compattino attorno alla persona di Simone Caffaz per raggiungere il risultato di vedere un civico di centro destra alla guida della città di Carrara. Città che merita di assumere ruolo rilevante in Regione Toscana. Noi, come Cambiamo con Toti - Italia al centro,

abbiamo deciso convintamente di essere al suo fianco in questa tornata di ballottaggio. Riteniamo che le sue capacità e la squadra che metterà in campo al servizio della città saranno in grado di far emergere tutte le potenzialità che, fino ad oggi, le amministrazioni che si sono susseguite non sono state in grado di far emergere. È il momento di cambiare. Siamo sicuri che se tutti sosterremo Caffaz, questo cambiamento ci sarà".