“Piovontroton” messo ko dagli hacker riparte dalla... vendetta

“Piovontroton” come Rambo riparte dal 2: la vendetta. La pagina social più seguita della provincia di Massa Carrara per le “decisioni” meteo, con un pizzico di salsa satirica, nei giorni scorsi è stata infatti hackerata: ha cambiato nome, è diventata Italian Memes, e chiaramente anche il format spiazzando molti dei vecchi seguaci del ‘troton’ apuano. E qualcuno era arrivato a pensare che i gestori avessero venduto la pagina che poteva vantare un buon numero di follower: oltre 20mila.

Niente di tutto questo. La pagina c’era ancora ma era stata hackerata e Facebok di tutto punto ha pure bloccato i profili personali social di chi la gestiva. Qualche ora di scoramento aveva spinto Marco Matelli, ideatore e gestore della pagina, a immaginare anche di chiudere l’esperienza in maniera definitiva. Ma il richiamo dei fan è stato troppo forte, tanto da spingerlo a tornare sui suoi passi. Visto che intraprendere una battaglia contro Facebook per l’accaduto e avviare una causa legale con gli hacker avrebbe richiesto troppo tempo, e pure denaro, allora ha deciso di ripartire da zero. O meglio da due. Ed è nato nasce così “Piovontroton 2: La vendetta”.

"Ci sono arrivate richieste da tantissime persone di continuare con la pagina e di aprirne una nuova – spiega Matelli (nella foto) –, fare un’azione legale non avrebbe avuto senso perché comunque questa pagina non ha alcun ritorno economico. E allora ripartiamo, invitando i nostri vecchi follower a seguirci e magari ad avvisare gli altri sul vecchio profilo di mettere mi piace al nuovo account".

Un appello social che ha subito raccolto molte adesioni e in pochi giorni la vendetta di PIovontroton ha già superato quota 4mila follower. Speriamo che ora ‘decida’ anche di far tornare le temperature a livelli primaverili perché Piovontroton non fa previsioni ma ‘decisioni’ meteo.

FraSco