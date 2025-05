Torneo dedicato al Papa. Grande successo per la prima edizione. In campo 10 squadre

La prima edizione del torneo di calcio di beneficenza intitolato a papa Francesco Bergoglio, disputato a pochi giorni dalla scomparsa del Santo Padre, non ha deluso le aspettative. Un successo sia in termini di partecipazione che di riuscita, la manifestazione promossa dall’Associazione europea vittime di violenza con il patrocinio del Comune di Massa. Otto le rappresentative maschili che hanno dato vita a un torneo di calcio a 7 e due quelle femminili che si sono affrontate, entrambe sui terreni di gioco del centro sportivo Colline Massesi di Marina di Massa. Il ricavato delle donazioni è andato alla Fondazione Monasterio e al centro antiviolenza ’Donna chiama Donna’ di Carrara, rappresentato da Francesca Menconi. Un torneo che sarà ripetuto ogni anno, come è stato annunciato al vescovo Mario Vaccari durante la consegna della targa avvenuta il giorno dopo.

Ad aggiudicarsi la prima edizione del torneo è stata la rappresentativa dell’Unione nazionale veterani dello sport, sezione massese ’Bacchilega-Targioni’, insieme all’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di Massa. Il mix azzurro di giovani e meno giovani si è imposto sui rossi della Nazionale europea vittime di violenza che, nonostante la differenza di età, non sono stati da meno. Nell’incontro femminile tra il Città di Massa e la Nazionale europea vittime di violenza, ad avere la meglio sono state le padrone di casa. Le altre rappresentative maschili scese in campo sono state quelle di Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Guardia di Finanza, Capitaneria di porto e Città di Massa.

A presentare l’iniziativa sono stati i fratelli Massimo e Fabrizio Santucci, che con Stefano Della Pina rappresentano la Nazionale europea vittime di violenza, e l’agente Davide Vanelli del Città di Massa, ovvero Polizia municipale e Comune. Presenti tra gli altri l’assessore allo sport del Comune di Massa, che si è complimentato con gli organizzatori "per una nobile iniziativa – ha dichiarato Roberto Acerbo – che siamo felice di ospitare nel nostro territorio perché promuove i valori in cui crediamo". Presente anche il consigliere regionale della Figc Andrea Antonioli. Impeccabili i giovani arbitri dell’Aia di Massa-Carrara presieduta da Francesco Cecchini. Ora l’appuntamento con il torneo è per il 2026 sia a Marina di Massa che a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina, e ad Olten, in Svizzera.