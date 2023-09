Tornei sportivi estivi al Bagno Bemi a Marina di Massa

Si sono tenuti anche quest’anno i consueti tornei sportivi estivi al Bagno Bemi, a Ronchi. Con un pensiero al compianto campione Paolo Rossi, cliente storico del bagno, che partecipava con grande divertimento a vari giochi e sfide, i tornei come sempre hanno riscosso grande successo. Nel trofeo di tennistavolo o, se preferiamo, di ping pong, ennesimo trionfo del fortissimo Filippo Zecchi che batte l’avversario di sempre Tommy Cocchi in quattro combattutissimi e appassionanti set. Nel torneo di biliardino, in un’altra splendida finale, si aggiudica la coppa la coppia formata da Samuele Cardoni e Paolo Perfetti davanti agli agguerriti Nicolò Zumaglini e lo stesso Filippo Zecchi.

Nel torneo di beach volley non c’è stata la finale per un infortunio alla mano di Pietro Zumaglini, costretto all’ultimo a dare forfait. Gli avversari, molto sportivamente, non hanno voluto la vittoria a tavolino e allora gli organizzatori del Bemi hanno deciso di assegnare il primo posto ad entrambe le coppie, formate da Gabriele Nervini e Max Gilio e da Agostino Chiesa e, appunto, Pietro Zumaglini.

L’ultimo torneo è stata una bella novità di questa estate: una competizione tra famiglie in cui si sono sfidati a pallavolo genitori e figli. La prima edizione è stata vinta dalla coppia formata da Ginevra e Jacopo Cioppi, davanti a quella composta da Gianmarco e Francesco Battagli. Ora l’appuntamento con i tornei sportivi del Bagno Bemi è per la prossima estate.