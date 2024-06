Tornano i vigili a Marina di Massa. Dieci agenti e sede distaccata. Controlli del litorale a piedi e in bici

Più sicurezza e controllo del territorio a Marina di Massa durante l’estate. A partire da lunedì, e fino a metà settembre, infatti, il comando di Polizia municipale di Massa attiverà un servizio straordinario di controllo del territorio comunale nelle località di Marina di Massa, centro, ma anche di Ronchi, Partaccia e Poveromo, attraverso la presenza di agenti in modo... dinamico mediante servizi da svolgersi, in divisa, sia a piedi che in bicicletta, destinando a tale attività 10 agenti durante l’arco della giornata. Si tratta di un servizio di prossimità sia per i cittadini sia per i turisti che potranno avere così un contatto diretto con il personale operante, chiedere aiuto o informazioni. Un deterrente anche per eventuali ladri e vandali.

Inoltre, come già sperimentato lo scorso anno, durante il periodo del servizio, sarà garantita anche l’apertura di un ufficio di Polizia municipale presso i locali di Villa Cuturi, a Marina, nelle giornate di martedì, dalle ore 14.30 alle 17, e venerdì, dalle 9 alle 12. Nel distaccamento dei vigili a Villa Cuturi si potranno presentare istanze, richiedere informazioni, effettuare segnalazioni e sarà attivo il servizio di pagamento di eventuali sanzioni ricevute.

Il numero di contatto telefonico del distaccamento di Marina di Massa sarà da lunedì lo 0585 43560, mentre via mail è possivile scrivere all’indirizzo: [email protected].