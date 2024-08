Torna ’Tant per cantar’. Tre serate di musica a Forno. Sfida tra cantanti esordienti

Torna a Forno la seconda edizione di ’Tant per cantar’: tre serate di canzoni, musica e divertimento che animano l’estate fornese. Un evento importante per far rivivere il borgo montano, recentemente animato da uno spirito di socialità e condivisione da parte di gruppi locali, rappresentati da fasce di ogni età. Il festival fornese mancava all’appello da ben 28 anni ed è stato rispolverato grazie all’impegno di alcuni ’veterani’ appassionati di musica e di cultura. Il parcheggio adiacente la Casa Socialista, completamente ristrutturato per l’occasione, accoglierà un folto gruppo di cantanti che si sfideranno sul palco dotato di una suggestiva scenografia. L’organizzazione si chiama ’Occhioni&Magrini’, associazione culturale riesumata dal tempo oggi affiliata Acsi, e che sta dando il meglio si sé. Soddisfatto il presidente Nino Mignani per questo evento canoro molto partecipato e gradito non solo dalla popolazione locale.

Gli iscritti sono numerosi e arrivano anche da territori limitrofi. Il fiume Frigido farà da sottofondo alle tre serate in programma domani, sabato e domenica. Nell’occasione, per creare un’atmosfera ancor più suggestiva, il fiume sarà illuminato così come sarà illuminata la storica Casa Socialista. Obiettivo del festival è quello di stimolare nei giovani la voglia di partecipare e soprattutto contribuire a far rivivere un paese che si è un po’ assopito. Puntare sui giovani significa accendere speranze per il futuro. ’Tant per cantar’ è un festival curato nei dettagli con ore e ore di prove per i cantanti protagonisti.

La novità di quest’anno sono i bambini, ai quali è dedicata la prima serata del 2 agosto: una kermesse di ’voci nuove’, dove nessuno sarà vincitore ma interprete della propria personalità, conquistando sicuramente la simpatia del pubblico. Tutti i cantanti in erba riceveranno un gadget in ricordo della serata. Sabato e domenca, invece, iIl palco è riservato alla gara vera e propria, con cantanti esordienti che si sfideranno a suon di canzoni. C’è grande fermento e entusiasmo per questa manifestazione che vuole essere soprattutto relazione e accoglienza, condivisione e solidarietà. Non mancheranno gli ospiti, tra cui Ravenna, Battistini e Cantoni, a sciogliere con l’allegria l’apprensione tra i protagonisti. Perché è un gioco, certo, ma salire sul palco e proporsi a un pubblico è pur sempre una indimenticabile emozione. Un ringraziamento all’Acsi Massa Carrara e al suo presidente Fabrizio Panesi.