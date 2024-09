Torna ’Sport city day’. La vetrina al campo scuola

Domenica a partire dalle 14,30 il campo scuola di via Bassagrande, a Marina, ospiterà la nuova edizione dello ‘Sport city day’. Fino a sera all’interno dell’impianto comunale ci si potrà cimentare in tante attività all’aria aperta che faranno parte del ricchissimo cartellone preparato per l’importanza dello sport e dell’ambiente per la salute e il benessere dei cittadini. Sport city day è organizzato dal Comune di Carrara assieme, tra gli altri, a Coni, Sport e Salute e Fondazione Sport City.

La kermesse si svolgerà in contemporanea in numerose città italiane e ovunque permetterà a sportivi di tutte le età di avvicinarsi a tantissime discipline.

"Siamo felici che Carrara anche quest’anno faccia parte del grande circuito dello ‘Sport city day’ – sottolinea l’assessore allo Sport Lara Benfatto -. Si tratta di una manifestazione che ha sempre un grande successo perché riesce a coinvolgere un pubblico eterogeneo proponendo non solo tante attività, ma anche informando e fornendo spunti di riflessione sull’importanza dell’attività fisica per il nostro benessere. Domenica il campo scuola di Marina – conclude l’assessore Benfatto – sarà una speciale vetrina per le tantissime società che operano sul nostro territorio e che sono un imprescindibile punto di riferimento per i cittadini".

Sul sito del Comune è intanto stato pubblicato un avviso pubblico rivolto a società, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali e a tutti gli altri soggetti che vogliano partecipare all’iniziativa. Per fare domanda c’è tempo fino alle 12 di giovedì 19 settembre. La modulistica è scaricabile sul sito del Comune www.comune.carrara.ms.it oppure è reperibile all’ufficio URP del Comune.

Chi vorrà partecipare alla manifestazione avrà modo di far conoscere la propria a associazione e le attività che essa propone a un pubblico eterogeneo, nell’intento di diffondere lo sport e i valori a esso connessi ai tanti giovanie studenti che ci si vorranno avvicinare. Pertanto una giornata di dimostrazione delle varie discipline per capire la dinamica e per scegliere quella che più siconfà alle proprie attitudini.