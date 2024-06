Torna Massa Picta. Si parla di bellezza

Torna Massa Picta. L’appuntamento, il terzo, con la rassegna ’I colori della cultura’ è per venerdì, alle 18,30, nel parco della Rinchiostra. Protagonista sarà la bellezza, un viaggio tra l’architettura, la filosofia, l’arte e la poesia. Gli ospiti saranno l’architetto Tiziano Lera (nella foto), il filosofo Paolo Corchia, il critico d’arte Massimo Bertozzi, Paola Brizzolari, curiosa e appassionata spettatrice, Giampietro Gelmi, scrittore e poeta, e Alessio Barberi scrittore. Come sempre la conduzione è ad opera del giornalista Fabrizio Diolaiuti che accompagnerà il pubblico in modalità talk show tra le curiosità e le bellezze intervistando gli ospiti. “La bellezza salverà il mondo” o dobbiamo noi salvare la bellezza dal mondo? Ci sono cose che davvero restano irraggiungibili? Da questi quesiti partirà il viaggio alla scoperta delle architetture che hanno segnato il territorio e che restano simboli indiscussi di epoche passate, memorie da conservare e da lasciare custodite ai posteri. Al termine dell’incontro ci sarà una degustazione gratuita ad opera dell’Associazione Cuochi di Massa Carrara, partner della rassegna. L’ingresso è libero.