Torna Lumen al Barlume. Party sulla spiaggia con musica e aperitivo

Da venerdì al Barlume torna il party del Lumen, il nuovo modo di vivere l’aperitivo. Si parte alle 19,30 e si va avanti fino alle 2 di notte. Sullo sfondo la musica dello staff del venerdì del Lumen: al mixer Luca Pedonese e Saintpaul dj, al microfono e al sax Max ‘The voice’, lo stesso che ha animato le domeniche del ‘Sunset aperitif’ del bagno Doride. "Il venerdì del Lumen non è solo un aperitivo – spiega Saintpaul –, non è una serata al ristorante e non è neppure la classica serata in discoteca. È un mix vincente di tutto questo, con una formula originale, perfetta per far scatenare le persone. Per l’aperitivo, l’ingresso è libero e selezionato, il che facilita il divertimento. La musica di Lumen rilassa e poi fa scatenare: ogni venerdì in console ci sono artisti di livello e ospiti in grado di regalare emozioni".