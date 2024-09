Torna l’acqua all’elefantino di piazza Gramsci

Dopo quasi due anni a secco l’elefantino di piazza Gramsci è tornato a zampillare in questi giorni. Finalmente i tecnici di palazzo comunale sono riusciti a risolvere il problema idraulico che aveva costretto alla chiusura dei rubinetti. Si trattava di un problema di ristagno che ha necessitato parecchio tempo per trovare una risoluzione definitiva. Adesso chi frequenta piazza Gramsci potrà tornare a bere dalla fontana dell’elefantino, per la felicità di tutti, in particolare dei bambini. L’elefantino è simbolo di quella che tutti chiamano piazza d’Armi e poterlo riavere funzionante riporta in piazza quella normalità più volte reclamata dai cittadini, anche attraverso le pagine del nostro giornale, come aveva fatto Silvia Mazzucchelli in piena estate quando aveva lamentato che le persone che frequentano il parco dovevano portarsi l’acqua da casa, o ancora peggio doverla comprare al bar. Insomma il guasto e stato aggiustato e adesso piazza d’Armi ha di nuovo la sua fontanina con la gioia di grandi e piccini.