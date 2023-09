Torna la ’Scuola Abreu’. Il progetto della rinascita

Il circolo Arci Agogo di Aulla da ottobre riapre i battenti alle lezioni e corsi del progetto “Scuola di musica Abreu“, rivolto a studentesse e studenti di ogni età. Tutti coloro che vogliano studiare e fare musica in Lunigiana possono contattare il circolo o andare alla sede di Aulla oggi per l’open day.

La Scuola Abreu, coordinata da Arci e patrocinata dal Comune di Aulla, coinvolge insegnanti di grande esperienza, con approcci differenti e sempre di alto livello, in grado di rispondere alle esigenze formative di bambini, principianti e anche di coloro che desiderano intraprendere lo studio professionale della musica. Partendo dalle lezioni di canto e di strumento – come violino, pianoforte, batteria, percussioni, fiati, chitarra, basso e contrabbasso – la Scuola Abreu rinnova la propria offerta formativa, dall’alfabetizzazione musicale a nuovi divertenti laboratori e iniziative che rafforzeranno il fare musica assieme. Il progetto è stato avviato dopo l’esondazione del 2011 e prende il nome dal famoso maestro venezuelano. Nel tempo ha avvicinato allo studio della musica centinaia di persone, proprio per la sua forte vocazione sociale. "Lo scorso giugno abbiamo concluso le attività della scuola con un concerto in sala Tobagi. C’erano musicisti in erba anche molto piccoli e allievi che avevano acquisito padronanza dell’armonia e della musicalità", spiegano da Arci Agogo. "Speriamo che nel 2024 ci siano le condizioni per suonare all’aperto, magari in centro storico ad Aulla", aggiungono. Per info e iscrizioni si possono consultare le pagine Facebook e Istagram di Arci Agogo Aulla o chiamare 339 7888705 o 371 4638863. L’open day sarà dalle 10 alle 12.30 all’ex stazione ferroviaria in piazza Roma 20.