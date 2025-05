Torna la rassegna ’La classe va in scena’. Sedici spettacoli ideati e realizati dagli studenti

I teatri cittadini si preparano ad accogliere gli studenti con la rassegna ’La classe va in scena’, promossa dal Comune di Massa. Da domani all’11 giugno i due principali teatri della città – Teatro Guglielmi e Teatro dei Servi – ospiteranno 16 spettacoli ideati e messi in scena dai ragazzi e dai loro insegnanti, con il coinvolgimento attivo degli istituti scolastici del territorio. "Un’iniziativa che cresce di anno in anno e che nasce con l’obiettivo di valorizzare il teatro come strumento educativo, inclusivo e capace di stimolare competenze espressive, relazionali e civiche – dice l’assessore alla cultura Monica Bertoneri (nella foto) –. Dietro ogni spettacolo c’è un lungo lavoro di preparazione: dalla scrittura dei testi alla costruzione delle scenografie, dalla scelta dei costumi alla musica. In questo percorso i ragazzi diventano i veri protagonisti, sia dietro le quinte che sul palcoscenico".

La rassegna prenderà il via domani con un doppio debutto all’insegna della musica. Al Teatro Guglielmi saliranno sul palco gli studenti del Liceo musicale Palma con lo spettacolo ’Ce n’è per tutti 2025-Prima parte: gli ensemble e le orchestre’, mentre contemporaneamente, al Teatro dei Servi, i giovani musicisti dell’indirizzo musicale della scuola Parini (Ic Massa 6) si esibiranno in ’Ciak, si suona’. La seconda parte del concerto del Palma, dedicata all’orchestra sinfonica, andrà in scena il giorno dopo, sabato, sempre al Guglielmi.

Lunedì 26 sarà protagonista la primaria Collodi (Ic Don Milani) con ’Vulcanesi e Nuvolesi’, seguita, giovedì 29, dagli studenti della secondaria dello stesso istituto con ’Le mille e una note’. Venerdì 30 sarà la volta del laboratorio teatrale ’Gli In Stabili’ della scuola Malaspina che porterà in scena ’G&R, ovvero come sopravvivere all’adolescenza’.

Il mese di giugno si aprirà con lo spettacolo ’L’infinito Giacomo’, in programma martedì 3, a cura della scuola Staffetti, e proseguirà mercoledì 4 con ’Memorie incomplete di un giorno alla De Amicis’, portato dagli alunni della primaria De Amicis. Giovedì 5 la primaria Alighieri, all’interno del progetto musicale ’Incanto armoniosamente’, proporrà ’Buon viaggio’, mentre venerdì 6 la primaria Carducci presenterà ’Processo a Pinocchio’, frutto del lavoro del laboratorio ’TeatriAMO’. Il fine settimana del 7 e 8 giugno sarà dedicato al teatro classico con ’Lysextrata’, messo in scena dagli studenti del Liceo classico Rossi all’interno del laboratorio ’Class&Co’. A chiudere il cartellone del Teatro Guglielmi saranno, martedì 10 e mercoledì 11 giugno, i ragazzi dell’Officina della Comunicazione del Liceo Rossi, con ’L’elogio della democrazia. Viaggio nella Costituzione tra testi e contesti’.

Parallelamente, anche il Teatro dei Servi accoglierà spettacoli originali nati tra i banchi di scuola. Martedì 27 magio sarà la volta della classe V A della primaria Mirteto, con ’Mille sogni, mille ricordi e tanta fantasia’. Mercoledì 28 e giovedì 29 toccherà rispettivamente alla IV e alla V A della primaria Castagnola di Sotto con ’Fabulis in Castagnola’ e ’Chi l’ha visto?’. A chiudere la programmazione del teatro sarà, venerdì 30 maggio, la classe V B della stessa scuola, con lo spettacolo ’Gli sposi promessi’.