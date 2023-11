Torna il progetto ’Libriamoci’, letture ad alta voce con le scuole

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto coinvolte undici scuole della provincia di Massa Carrara, anche quest’anno il Comune di Massa con la biblioteca civica Giampaoli aderisce al progetto ’Libriamoci’ che mette in primo piano la lettura ad alta voce. Alla sua decima edizione, ’Libriamoci’ è una campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia (e da quest’anno anche dai nidi) alle superiori, in Italia e all’estero, che si svolge dal 13 al 18 novembre e invita a ideare e organizzare iniziative di lettura a voce alta, sia in presenza che online, volte a stimolare nelle studentesse e negli studenti il piacere di leggere.

L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) – Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico – è da sempre quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, attraverso momenti di ascolto e partecipazione attiva.

Quest’anno il tema istituzionale è "Se leggi ti lib(e)ri" per invitare a considerare la lettura come espressione di libertà e il libro come chiave per ottenerla. Per partecipare al progetto e prenotare un incontro di lettura in classe, le scuole interessate potranno inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] indicando nell’oggetto "Libriamoci 2023". Le richieste saranno evase sulla base delle disponibilità dei lettori. L’iniziativa è promossa dal Comune di Massa e dalla biblioteca civica Giampaoli e organizzata in collaborazione con il circolo LaAv (Letture ad Alta Voce).