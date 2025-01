Torna il calcio in diretta di Fabrizio Bertelli su ‘Radio Fiesta’

Dopo vent’anni lo speaker Fabrizio Bertelli torna a raccontare agli ascoltatori di Radio Fiesta le partite casalinghe della Carrarese Calcio. Bertelli aveva appeso da anni il microfono al muro e come tutti dopo la storica promozione in serie B ha deciso di rispolverare la sua antica passione: fare la telecronaca delle partite. Un entusiasmo, quello della promozione, che ha coinvolto tutti, dai cittadini agli addetti ai lavori che in molti hanno ripreso a seguire la squadra cittadina.

Domenica a partire dalle 17,15 sarà in diretta su Radio Fiesta fm 101.5 - 96.6 e sul sito web ww.radiofiesta.it. Non solo telecronaca però, proprio come ai vecchi tempi Bertelli tornerà a fare anche le interviste ai giocatori negli spogliatoi per commentare il dopo partita e dare un quadro completo della sfida anche a chi segue da casa. La sua ultima radiocronaca della Carrarese risale al 2005, la prima invece al 1985 dai microfoni di radio Tele Toscana Nord, poi divenuta Radio Fiesta.

"Gli sportivi mi hanno chiesto di tornare a fare le telecronache in radio delle partite giocate in casa – racconta Bertelli –, inoltre parlando con la società era emerso che in zona non c’erano emittenti radiofoniche che supportassero la Carrarese facendo la telecronaca e così ho deciso di rifarle io. Abbiamo chiesto il permesso alla Lega e grazie al presidente Manrico Gemignani e all’amministratore delegato Iacopo Pasciuti torno a raccontare le partite. Mi occuperò anche delle trasferte più vicine. Riparto con tanto entusiasmo, un mio amico che abita a Cuba nei giorni scorsi mi ha chiamato per dirmi che aveva ascoltato la diretta contro il Pisa sul sito di Radio Fiesta".