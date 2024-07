Torna ’Filetto rinascimentale’. Artisti di strada, teatro e musica

Il borgo murato di Filetto si prepara alla terza edizione di ’Filetto Rinascimentale’, manifestazione organizzata dall’associazione sarzanese ‘Senza Tempo’, presieduta da Simone Del Greco, con il patrocinio del Ministero della cultura, del Comune di Villafranca, del Cers (Centro europeo rievocazioni storiche), del Conad e di Confartigianato. Visto il successo delle precedenti edizioni (oltre 5mila visitatori) è stata confermata la durata su 5 giorni, dall’11 al 15 di agosto. Artisti e rievocatori arriveranno da tutta Italia e Paesi europei con un ricco programma di attività didattiche, spettacoli di strada, musica, danza e teatro, incentrati sulla vita quotidiana del tardo Medioevo e del Rinascimento lunigianese e italiano. Taglio del nastro domenica 11 agosto alle 16: il visitatore verrà catapultato a fine 1400, incontrerà danzatrici, medici d’altri tempi, musici itineranti, loschi figuri e creature di fantasia. I banchi storici riempiranno le strade, la cucina e piatti della tradizione storica italiana allieteranno i palati. Confermati i concerti di musica medievale, celtica, folk, pagan e alternative, le esibizioni di sbandieratori e le dimostrazioni di combattimento. Ogni giorno alle 18.30 nel chiostro conferenze e presentazioni, tutte le sere alle 21 spettacolo del laboratorio teatrale Gli specchi magici di Massa, dal titolo ‘Macbetto – una historia di sangue, magia et intelletto ne lo borgo di Filetto’. Lunedì 12 agosto alle 23 performance del gruppo In Vino Veritas: formazione di Medieval Pagan Folk che mescola musica medievale, celtica, folk, pagan e alternative. "Abbiamo valorizzato di più i borghi - ha detto Del Greco - aumentato lo spazio per il mercato rinascimentale, con attenzione agli antichi mestieri, grazie alla collaborazione col gruppo di Equi Terme. Ogni giorno visita guidata al borgo e agli stand con lavorazioni artigiane del 1500". "Siamo contenti di valorizzare un centro storico come Filetto - ha detto l’assessore alla cultura Veronica Galeotti - Ci saremo all’inaugurazione di un evento imperdibile dell’estate lunigianese". "Sarà un’edizione arricchita - ha aggiunto il sindaco di Villafranca - Siamo contenti del lavoro svolto dal gruppo per valorizzare una manifestazione storica".

Monica Leoncini