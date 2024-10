Torna Casola in Castagna. Cantine aperte e buon cibo per un viaggio da gustare

E’ autunno. Non c’è nulla di meglio di un percorso enogastronomico in un centro storico suggestivo, in mezzo a cantine aperte, stand di artigianato e buona cucina. Tutto pronto per ‘Casola in castagna’, evento che si svolgerà nei vicoli del borgo storico di Casola in Lunigiana, con una tradizionale mondinata. Sabato pomeriggio l’associazione Papastrei dei giovani casolini e la Pro Loco e CasolArte riporteranno nel borgo storico una giornata all’insegna della castagna, con le sue varianti saporite e dolci e con le tante varietà di cottura della farina di castagna. Apertura della festa alle 15, negli stand si potranno gustare mondine, balucci, frittelle di castagna, cian cotti nei testi, castagnaccio, dolci, zuppa di farro e molto altro ancora, il tutto innaffiato da vin brulè e dalla favolosa birra alla castagna del birrificio di Ugliancaldo. Non mancherà la tipica e gustosa Marocca di Casola, l’antico pane di castagne cotto a legna con lievitazione naturale oggi presidio Slow Food, amorevolmente e sapientemente ripreso da Fabio Bertolucci che ha investito tanto sulla tradizione locale, per far conoscere questo pane diverso dal solito. Passeggiando nel borgo storico, accompagnati dalla musica della chitarra del mago Merlino, si potranno scoprire bancarelle di artigianato locale e gli stand con le esposizioni di oggetti utili e ornamentali destinati a creare bellezza e a dare piacere a chi li guarda, li tocca e li indossa, prodotti dalle amiche dell’associazione CasolArte, con un paziente lavoro di mani e fantasia. Ci sarà spazio per tutti, la parte ludica, dedicata ai pia piccini, sarà assicurata dagli spettacoli di bolle e giocoleria di Annalisa, mentre per i più grandi ci sarà la danza col fuoco di Faisca de Luz. Il pomeriggio si concluderà con il concerto del trio musicale Spetnà-Z. La manifestazione è svolta in collaborazione l’amministrazione comunale.

Monica Leoncini