’Torano notte e giorno’ ai saluti. Guarda vince il premio Borghetti

L’artista portoghese Leonel Guarda è il vincitore della decima edizione del premio ‘Franco Borghetti’, il riconoscimento al padre fondatore della manifestazione ‘Torano notte e giorno’ quest’anno ispirata al film ‘La fabbrica del cioccolato’. La sua Barca trainata a prua da un palloncino, metafora poetica del viaggio della vita, è riuscita ad interpretare lo spirito di questa edizione: la leggerezza e la positività della trasformazione del sogno e della giocosità. Un lungo applauso nella piazza del paese ha accompagnato Leonel Guarda sul palco per la proclamazione.

L’artista che vive a Massarosa ha vinto anche l’assegno da mille euro messo in palio dal Comitato Pro Torano. Sempre di sogni e di desideri è fatta l’opera collettiva ‘La Pietra dei sogni’ realizzata nell’ambito della residenza artistica ‘Bernardo Rossi’ presentata con una performance nel cuore del paese di Torano dalla scultrice Marianna Blier e dalla fotografa Paola Cassola. L’installazione, formata da una scultura di marmo statuario (140 x 60 x 50 cm) avvolta da un filo di corda e schegge di marmo, ha voluto dare voce alla comunità.

L’opera è destinata ora ad entrare a far parte patrimonio del neonato parco della scultura toranese. Con il premio ‘Franco Borghetti’ anche quest’anno è calato il sipario sulla ‘Fabbrica dell’arte’ di ‘Torano notte e giorno’, che già sta pensando e lavorando alla prossima edizione, e che come ha svelato dalla direttrice artistica Emma Castè "ci riporterà un po’ indietro nel tempo".

"L’oro e il cioccolato sono stati gli stravaganti codici artistici di questa edizione che ha richiamato ogni sera nel borgo un fiume di gente – spiega Emma Castè -. C’è grande soddisfazione per le presenze, migliaia anche quest’anno, e per il messaggio di positività e gioiosità che attraverso le opere e le installazioni dei paesani, siamo riusciti a trasmettere ai visitatori. Ringrazio, a nome del Comitato Pro Torano, tutti gli artisti, i paesani, la giuria, gli sponsor e tutti coloro che a vario titolo hanno contributo alla riuscita di una rassegna che è diventata patrimonio di tutta la città, non solo quindi dei toranese e della Toscana".

A vincere le passate edizioni del premio ‘Borghetti’ sono stati Paolo Franzoso nel 2014, Maria Elisabetta Cori nel 2015, Michele Monfroni nel 2016 e 2017, Silvia Scaringella (2018), Aidan Salakhova (2019), Pablo Damian Cristi (2020), Alberto Gasparotti (2021), Pablo Damian Cristi (2022), Michele Monfroni (2023), Elena Bartorello (2024). La rassegna è organizzata e promossa con il contributo del Comune di Carrara, Fondazione cassa di risparmio di Carrara, Calacata Borghini e Calacata Crestole, Viva Ii, Barattini Marmi, Cave Amministrazione, e con il fondamentale sostegno della Fondazione Marmo per la residenza d’artista e il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara e Commissione pari opportunità della Regione Toscana.