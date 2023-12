Titolare di Boccanaglia

Cna e il mondo del lapideo piangono Franco Bertolini, storico associato e titolare della ‘Escavazione marmo Baccanaglia alta’, un sito estrattivo particolare che si raggiunge direttamente dalla strada di Campocecina.

L’imprenditore si è spento nei giorni scorsi all’età di 76 anni. Bertolini di Cna è stato presidente in carica del comparto lapideo ed è stato un punto di riferimento per l’intero settore e per tutta l’associazione.

Una scomparsa inaspettata che lascia nel dolore tutti quelli che l’hanno conosciuto e apprezzato le sue doti imprenditoriali. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa di via Bassagrande a Marina di Carrara, dove familiari, amici e conoscenti daranno l’ultimo saluto a Bertolini. Cna, con il presidente provinciale Paolo Bedini a nome della dirigenza, si stringe intorno alla moglie, alla figlia e a tutti i parenti in questo momento di profondo dolore e sconforto. "Una scomparsa improvvisa e inaspettata che ci ha lasciato senza parole – scrivono dall’associazione delle imprese –. Ci ha lasciato l’amico e storico associato Franco Bertolini. Franco mancherà a tutti noi".