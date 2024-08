“The night of triathlon” in Cina. Le gare notturne dei triatleti conquistano... la via della seta

In attesa della notte del triathlon di sabato a Marina di Massa, l’associazione ‘Amici di Andrea’ ha appena fatto ritorno dalla Cina, dove “The night of triathlon” ha ottenuto il suo primo grande successo fuori dai confini europei. Quattrocento atleti hanno preso parte alle gare maschili e femminili di specialità nel continente asiatico, disputate nella contea di Dingnan nella provincia di Jiangxi. Quindici i triatleti provenienti da più parti d’Italia, partiti al seguito di Mario Manfredi degli Amici di Andrea. Sui podi cinesi sono saliti in quello maschile, in ordine d’arrivo, Marco Arnaluto, Nicola Gambitta e Filippo Luisi atleta di Forte dei Marmi, in quello femminile Denise Cappellini, Teresa Falchi e Camilla Silvestri. Soddisfatto per la trasferta in Cina anche il sindaco di Massa, "orgoglioso – dice Francesco Persiani – che una manifestazione unica come la notte del triathlon, nata a Marina di Massa durante il nostro primo mandato, sia approdata nel continente asiatico promuovendo sia il nostro territorio che il made in Italy".

“The night of triathlon”, l’unica gara di questa specialità olimpica disputata in notturna, a Marina di Massa è giunta alla quarta edizione. "Un’idea nata dall’amicizia con Andrea Aloi – spiega Manfredi – giovane disabile da cui ha preso nome l’associazione e con cui abbiamo organizzato questo evento che quest’anno vede la partecipazione di ben cinquecento atleti tra italiani e stranieri". La gara in programma sabato sera, che è inserita nel circuito della Federazione italiana triathlon e organizzata con l’associazione Tmc Triathlon Massa-Carrara e il patrocinio del Comune di Massa, metterà di fronte gli atleti nelle tre discipline. Si parte con il nuoto in mare aperto intorno al pontile (750 metri), si continua con il ciclismo su un percorso di venti chilometri e si finisce con la corsa podistica di 5 chilometri sul lungomare. "Anche quest’anno ci attende un grande spettacolo – sottolinea Aloi –: questa manifestazione è sempre stata nei miei sogni e grazie a tutti coloro che in un modo o in un altro apportano il loro prezioso contributo, a partire dall’amico Mario Manfredi, è diventata realtà".

La partenza con il tuffo in mare è prevista come sempre al tramonto, seguita da pedalata e corsa all’imbrunire che si concludono nella notte. Quartier generale e punto di ritrovo degli atleti, dove a fine gara si svolgeranno le premiazioni, è villa Cuturi e, da quest’anno, “The night of triathlon” prende anche il nome di ‘Memorial Viola Cinquini’. Oggi la presentazione in municipio.