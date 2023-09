Tentativo di suicidio a Pontremoli: 17enne salvata dai passanti

Una ragazzina di 17 anni ha tentato di gettarsi da un ponte. L’episodio è accaduto ieri verso le 14.30 sul Ponte della Cresa nel centro storico di Pontremoli. La giovane aveva già scavalcato il muretto di protezione e stava per lanciarsi nel vuoto, quando due passanti , un uomo e una donna, si sono lanciati su di lei in extremis per bloccarla, dissuadendola dal terribile gesto. Attimi di tensione quelli del salvataggio della ragazza che manifestava un preoccupante e disperato stato psicologico. Tuttavia il soccorso è andato a buon fine. Con molta calma e usando le parole adatte la ragazza, che risulta residente nel centro Italia, è stata convinta a desistere. Intanto un altro testimone di passaggio provvedeva ad allertare il 112 e poi il 118. Sul posto l’ambulanza, l’auto medica e una pattuglia della Polizia municipale. La 17enne trasferita al pronto soccorso.