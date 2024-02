Tenta il furto all’alba. Sorpreso dalle guardie

Sventato dalla guardie private un furto. Il tentativo di rubare in un negozio è andato in scena lungo la via Aurelia. Teatro del mancato furto è stata un’attività commerciale in cui, alla fine della scorsa settimana, alle prime ore del mattino intorno alle 5 quando il cielo era ancora buio, era scattato l’allarme di segnalazione collegato con l’istituto di vigilanza La Lince.

L’impianto di segnalazione in questione, dotato di telecamere e collegato con l’istituto di vigilanza della Lince, aveva immediatamente messo sull’attenti il personale di sicurezza preposto alla sorveglianza del luogo.

Grazie all’allarme, collegato con la centrale operativa, le guardie sono potute così intervenire immediatamente con l’invio sul luogo della segnalazione delle radio pattuglie di zona, arrivate poco dopo.

Mentre la situazione veniva monitorata in tempo reale grazie alle apposite telecamere installate nell’area, che avevano rilevato nel frattempo un individuo intento a scavalcare il cancello dell’attività, c’è stato quindi l’intervento rapido delle pattuglie. Giunte sul posto in pochi minuti dopo la segnalazione dell’allarme, le guardie giurate hanno trovato una persona all’interno dei locali dell’attività, colta probabilmente di sorpresa nella fase di studio dell’ambiente, constatando inoltre che l’individuo ancora non aveva sottratto niente. Sono quindi intervenute sul luogo le forze dell’ordine che hanno preso in custodia la persona trovata all’interno dell’attività, procedendo con i consueti e relativi rilievi del caso, in modo da ricostruire quanto accaduto.