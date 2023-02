Tenore

Il carnevale all’opera. Il circolo degli Amici della lirica organizza per domenica il Concerto di Carnevale. Alle 17,30, in collaborazione con il Comune e l’Accademia, nella sede di Palazzo del Principe, si terrà un concerto lirico con un repertorio improntato soprattutto sull’opera buffa. Protagonisti del concerto saranno due specialisti del repertorio e vecchie conoscenze del nostro pubblico come il baritono Giorgio Carli e il bass-baritone Cesidio Iacobone, che a doti vocali specifiche affiancano una superlativa verve scenica ed una vis comica che hanno pochi confronti. Al loro fianco due voci specialiste del repertorio belcantista. Il soprano Ripalta Bufo, pugliese di origini, e il tenore abruzzese Lorenzo Martelli, classe 1998, vincitore del prestigioso Concorso Internazionale Aslico. A fare gli onori di casa sarà il Maestro Pietro Mariani che accompagnerà al pianoforte i quattro artisti. All’attività di concertista e di insegnante al conservatorio di Firenze e alla scuola di Fiesole, il nostro concittadino da anni si dedica all’accompagnamento in concerti lirici dove è stato al fianco di importanti celebrità.

Giorgio Carli, dopo il debutto nel 1993 ne Il Campanello di Donizetti, affronta al Regio di Parma Capriccio di Strauss sotto la direzione di Khun e allarga poi il suo repertorio ad opere del verismo e della giovane scuola quali La Bohéme, Madama Buyttyerfly, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, La traviata alternandole a ruoli belcantisti ne Il Barbiere di Siviglia, L’occasione fa il ladro, L’elisir d’amore, Don Pasquale e La serva padrona. Nel 2002 viene scelto per interpretare il ruolo di Puccini nel musical Caruso a fianco di Katia Ricciarelli, a cui seguiranno molte recite de Il fantasma dell’opera. E stato scelto ad interpretare il ruolo del giovane Pavarotti del docu-film della Rai sul tenore modenese. Oltre al repertorio sacro svolge un’intensa attività concertistica. Si è spesso esibito a fianco di celebrità quali Lando Bartolini, Giuseppe Taddei, Bruno Praticò, Katia Ricciarelli, Luca Canonici, Silvano Carroli, solo per citarne alcuni. Cesidio Iacobone, dopo essersi diplomato in canto lirico al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, inizia una brillante carriera affrontando il repertorio belcantista con ruoli protagonistici in titoli quali Il Barbiere di Siviglia, L’elisir d’amore, Don Giovanni ma anche in ruoli più drammatici quali Escamillo in Carmen, Alfio in Cavalleria Rusticana, Colline ne La Bohème e Sparafucile in Rigoletto.

Il soprano Ripalta Bufo, dopo aver studiato clarinetto, si diploma in Canto Lirico al Conservatorio Giordano di Foggia e si specializza al Conservatorio Martucci di Salerno, laureandosi con il massimo dei voti, lode e menzione di merito. Il tenore Lorenzo Martelli, diplomato in tromba, si è diplomato in canto lirico presso il conservatorio de L’Aquila e si è poi perfezionato con nomi tra i quali Donata D’Annunzio Lombardi, Francesco Meli e Jacopo Sipari di Pescasseroli. Debutta nel 2021 ne L’Elisir d’amore e ne La Cenerentola a Roma, ruoli poi ripresi in numerosi teatri italiani e al San Carlo di Napoli, a cui seguiranno debutti in Don Giovanni e in altri titoli del belcanto.

Posto unico numerato 20 euro. Per info e prenotazioni scrivere a [email protected] oppure per messaggio al n. 3938818815.