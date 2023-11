Tempo di funghi e di piatti prelibati: la ricetta dello chef Ferrari

In Lunigiana, quando si parla di funghi, certamente non si può non partire dal territorio di Comano, habitat congeniale per la nascita di questi preziosi e ricercati doni del bosco. Gli ampi castagneti esistenti in questo Comune, l’esposizione e il particolare microclima fanno infatti di Comano una autentica culla naturale per la crescita dei pregiati porcini e dei ricercatissimi ovoli . E’ tempo di funghi, e quindi di piatti succulenti a base di queste prelibatezze per cui certamente ,in questo campo, Comano, non solo è luogo dove trovarne, ma dove gustarne al meglio. Ad esempio, presso la ’Locanda Cà del Gallo’, storico locale che dal 1912 ospita viandanti, escursionisti e visitatori in questa coreografica vallata appenninica. La sua annuale rassegna gastronomica ’Funghi in Tavola’ anche quest’anno ha riscosso grande successo. Lo chef Umberto Ferrari, affezionato lettore del nostro giornale, propone per i nostri lettori una sfiziosa ricetta: ’Fagottini di funghi porcini e cardoncelli su crema di pecorino della Lunigiana’.

"Questa, è una ricetta molto indicata come antipasto – precisa lo schef – ed eventualmente può essere utilizzata come secondo piatto, arricchita con carne d’agnello o di vitello cotto in casseruola. Pertanto occorre rosolare leggermente aglio e prezzemolo, tritato finemente con l’aggiunta di un rametto di nipitella, quindi mettere i porcini, tritati in precedenza, a piacere con qualche cardoncello per insaporire il composto e legare con crema di latte. Imburrare nel contempo leggermente dei fogli di pasta fillo, ben stesi. Farcirli con funghi e un pugno di grana, sale e pepe. Nella parte alta chiudere il fagottino con un filo di porto tagliato in precedenza, sbiancato in acqua e ghiaccio. Riporre i fagottini in forno a 180 gradi per 8-10 minuti. Preparare una fonduta con pecorino, latte e una noce di burro, prezzemolo tritato a piacere. Comporre quindi il piatto, accompagnandolo con un Sauvignon blanc o rosè". Buon appetito.

Roberto Oligeri