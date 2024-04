Televisori al Dh oncologico. Il dono arrivato dall’evento solidale. Sollievo per affrontare cure difficili

Musica... per la salute. All’ospedale Sant’Antonio Abate di Pontremoli sono stati inaugurati due dei quattro televisori donati con il ricavato dell’evento musicale benefico ‘Note solidali’ organizzato a Filattiera lo scorso 30 agosto. L’inaugurazione si è svolta alla presenza del direttore sanitario Riccardo Gerali, della responsabile della sezione Day hospital oncologico della Lunigiana Paola Pacetti, della coordinatrice infermieristica Paola Ruffini e del personale che quotidianamente opera nel Day hospital oncologico di Pontremoli. Tutto il personale ha sottolineato l’importanza della donazione per garantire il benessere dei pazienti, prestando attenzione a ogni aspetto della persona. Grazie alla musica quindi arriva un sollievo durante cure difficili. L’evento ‘Note solidali’, organizzato dalle associazioni Donatori di sangue Fratres Filattiera, SummerCamp e ProLoco di Filattiera, ha riscosso nella comunità grande entusiasmo e partecipazione già alla sua prima edizione, permettendo l’acquisto dei due televisori appena inaugurati e di altri due che saranno destinati al Day Hospital dell’Ospedale di Fivizzano e saranno inaugurati il 3 maggio. "Visto il successo riscosso in questa prima edizione - dicono i promotori - l’intenzione è quella di portare avanti l’iniziativa organizzando nuovamente l’evento negli anni a venire. Ringraziamo tutti coloro che, in vario modo, hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: i musicisti che con la loro musica hanno accompagnato e allietato la serata, le attività commerciali che hanno messo a disposizione premi per la lotteria e chi si è impegnato a vari livelli pratici e organizzativi. Ringraziamo inoltre tutti coloro che sono stati presenti alla serata e che, con la loro presenza, hanno accolto e fatto propria la buona causa per la quale è stata organizzata".